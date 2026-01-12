Sábado – Pense por si

12 de janeiro de 2026 às 12:34

ICE continua a fazer detenções em Minneapolis após morte de Renee Good

O ambiente continua tenso em Minneapolis, com o ICE (Agência de Imigração e Alfândega dos EUA) a continuar as detenções, no meio de protestos da população após Renee Good ter sido baleada mortalmente por um agente desta força.

