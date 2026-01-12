Sábado – Pense por si

12 de janeiro de 2026 às 11:54

Trump faz piada sobre turbulência a bordo do Air Force One: "Não há nada para agarrar..."

O presidente dos EUA, Donald Trump, brincou sobre não ter nada a que se segurar, enquanto respondia aos jornalistas e se sentia turbulência a bordo do Air Force One, este domingo.

