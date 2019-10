A carregar o vídeo ...

Familiares do antigo ditador espanhol carregaram o caixão com os restos mortais do ex-governante espanhol. Francisco Franco vai para cemitério El Pardo-Mingorrubio, depois da cerimónia de exumação em Vale dos Caídos.

Parentes de Franco carregam caixão com os restos mortais do ditador











