A carregar o vídeo ...

Pilotar motos a mais de 300 km/h é o que Miguel Oliveira faz da vida, mas a realidade é que o único piloto português que compete no MotoGP não está habilitado a circular de mota na estrada porque não tem carta de motociclos. Por isso, Miguel inscreveu-se na escola de condução do ACP e já teve as primeiras aulas.

23:11

Parece mentira mas não é: Miguel Oliveira começou a tirar a carta de mota Partilhar











Para poder adicionar esta notícia deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site da SÁBADO, efectue o seu registo gratuito.