13:47

Paraquedistas protestam contra decisão de não entoar cântico "Pátria Mãe"

Os ex-paraquedistas vaiaram, este domingo, o ministro da Defesa e o Chefe de Estado Maior do Exército por terem sido proíbidos de entoar o cântico "Pátria Mãe" e de usar a boina verde, durante os destejos do Dia do Exército, que decorrem em Aveiro. Cerca de 500 manifestantes pediram a demissão do general José Nunes da Fonseca.