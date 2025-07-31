Sábado – Pense por si

31 de julho de 2025

Pamela Anderson e Liam Neeson fazem furor na estreia de “The Naked Gun”

Em Londres ou Nova Iorque, Pamela Anderson e Liam Neeson têm feito furor nas estreias do filme “The Naked Gun: Aonde é que Pára a Polícia?” e são muitos os rumores de que a dupla de atores está a viver um romance.

