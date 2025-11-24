Sábado – Pense por si

24 de novembro de 2025 às 16:05

Pais ucranianos arranjam solução criativa para crianças jogarem futebol durante apagões

Com cortes de energia constantes por toda a Ucrânia, as famílias em Cherkasy começaram a ligar os faróis dos carros para garantir que as crianças poderiam continuar a jogar futebol mesmo sem luz.

