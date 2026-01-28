Sábado – Pense por si

28 de janeiro de 2026 às 12:07

Painéis solares e sinais de trânsito tombados: As consequências do mau tempo em Coimbra

Grande repórter do CM e da CMTV Tânia Laranjo está na praia de Mira, em Coimbra, e mostra a destruição causada pelo vento forte e chuva intensa.

