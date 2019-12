A carregar o vídeo ...

A 23 de dezembro, várias pessoas assistiram ao evento da saída do Pai Natal da sua residência oficial em Rovaniemi, Finlândia, no Círculo Polar Ártico. Depois de desejar bom Natal a todos, começa a viagem rumo ao Pólo Norte e daí para o resto do mundo.

21:10

Pai Natal já deixou a Lapónia











