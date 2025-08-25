Sábado – Pense por si

25 de agosto de 2025 às 22:38

Momento em que helicóptero de combate a incêndios perde controlo e cai num lago em França

Um helicóptero de combate a incêndios perdeu o controlo este domingo em França, enquanto se aproximava de um lago para reabastecer. As autoridades locais confirmaram que ninguém ficou ferido.

