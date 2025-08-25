Sábado – Pense por si

25 de agosto de 2025 às 17:25

Aterro do Seixal devia ter encerrado e causa revolta. O Repórter SÁBADO na íntegra

A exploração do aterro do Seixal pela empresa AMARSUL está a colocar em risco a saúde e a qualidade de vida de centenas de pessoas. As toneladas de lixo orgânico depositadas num espaço que já ultrapassou o tempo de vida útil servem de alimento a ratos, baratas e insetos que estão a invadir as casas mais próximas. A Câmara Municipal do Seixal avançou com uma ação judicial contra a empresa da qual também é acionista em outubro do ano passado, mas ainda não há decisão.

