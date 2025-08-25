Sábado – Pense por si

25 de agosto de 2025 às 17:17

Lesados do banco EuroBic perderam milhares de euros. O Repórter SÁBADO na íntegra

Mais de uma centena de clientes do banco EuroBic perderam milhares de euros em transferências que nunca foram autorizadas. Reformados, famílias e empresas perderam poupanças de uma vida. O Ministério Público está a investigar estes casos. No total, poderá estar em causa cerca de meio milhão de euros de prejuízo. O EuroBic rejeita qualquer responsabilidade.

