25 de agosto de 2025 às 22:45

“Esta pessoa é tua companheira?”: Chris Martin brinca com pedido de casamento durante concerto dos Coldplay

Um fã dos Coldplay levou um cartaz a dizer que queria fazer o pedido de casamento durante o espetáculo da banda em Wembley, Londres, na sexta-feira. O casal apareceu nos famosos ecrãs gigantes e o vocalista brincou e fez algumas perguntas de “segurança” antes de lhes dedicar uma canção.

