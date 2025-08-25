Sábado – Pense por si

25 de agosto de 2025 às 22:41

O momento do ataque israelita que matou 20 pessoas em hospital de Gaza

Israel atingiu o principal hospital do sul de Gaza com um míssil, esta segunda-feira, disparando um segundo míssil quando equipas de resgate acorriam ao local. Pelo menos 20 pessoas morreram.

