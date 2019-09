A carregar o vídeo ...

Américo Pina esteve no tribunal de Loures para a primeira sessão de julgamento do homicídio do triatleta, Luís Grilo. A sua filha vai continuar a ser ouvida na próxima terça-feira.

11.09.2019 15:40

Pai de Rosa Grilo garante acreditar na inocência da filha











