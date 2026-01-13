Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
13 de janeiro de 2026 às 17:21

Padre Guilherme anima rave em Beirute

O padre Guilherme animou a noite na capital libanesa, este sábado, pondo uma multidão a dançar. Antes, o português tinha celebrado uma missa numa universidade católica.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail
Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente