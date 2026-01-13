Sábado – Pense por si

13 de janeiro de 2026 às 15:59

Mourinho: "Amo aqueles gajos, mas não consigo atirar areia para os olhos das pessoas..."

José Mourinho foi convidado a revelar se já tinha tido o desejado diálogo com os jogadores, depois do "monólogo" que teve momentos após a derrota com o Sp. Braga (1-3) na meia-final da Allianz Cup em Leiria.

