13 de janeiro de 2026 às 16:20

Ministro dos Negócios Estrangeiros diz que Irão está preparado para “qualquer eventualidade” incluindo uma guerra

O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Abbas Araghchi, disse, em entrevista à Al Jazeera, que o país está pronto para “qualquer eventualidade” em relação aos EUA e comentou ainda os protestos no país.

