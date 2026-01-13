Sábado – Pense por si

13 de janeiro de 2026 às 16:01

Dois portugueses pedem para ser retirados do Irão

As operações de repatriamento vão decorrer na noite desta terça-feira, ou esta quarta-feira, e será feita por meios comerciais.

