26 de julho de 2025 às 10:29

"Os palestinianos são vítimas de uma humilhação extrema na Cisjordânia", diz Alfredo Leite

O diretor-adjunto do Correio da Manhã referiu no NOW que as áreas dos colonatos continuam a crescer naquele país, todas "isoladas por arame farpado" e com as suas próprias estradas, ou seja, não controladas pelo exército.

