Os cemitérios de tuk-tuk à espera dos turistas

Com as fronteiras fechadas e as viagens proibidas, a capital da Tailândia, Banguecoque, tem agora gigantes parques de estacionamento cheios de tuk-tuk, que mais parecem cemitérios destes veículos. Também os autocarros e barcos estão parados à espera do regresso do turismo.