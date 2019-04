A carregar o vídeo ...

Foram usadas quase 3 mil bolachas da Oreo para recriar a abertura da famosa série. A edição especial tem uma caixa em todos escuros com o mesmo tipo de letra da série e as bolachas foram decoradas com os símbolos das casas Stark, Targaryen e Lannister. O Rei da Noite não foi esquecido e até uma bolacha aparece sentada num trono de ferro.

12:39

Oreo recria genérico da Guerra dos Tronos com bolachas Partilhar











Para poder adicionar esta notícia deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site da SÁBADO, efectue o seu registo gratuito.