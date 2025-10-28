Sábado – Pense por si

28 de outubro de 2025 às 19:27Associated Press

Onze mortos em queda de avião no Quénia

Um acidente aéreo em Kwale, no Quénia, matou 11 pessoas, na sua maioria turistas estrangeiros, na madrugada de terça-feira. O avião explodiu em chamas e caiu numa área montanhosa e florestal, deixando destroços carbonizados no local.

