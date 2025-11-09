Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
09 de novembro de 2025 às 19:05

Ondas gigantes causam três mortos e 15 feridos em Tenerife

Autoridades pediram à população residente e turistas que evitem a zona costeira, devido ao alerta de agitação marítima que deverá manter-se até ao final deste domingo.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)