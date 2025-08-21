Sábado – Pense por si

21 de agosto de 2025 às 12:30

“Ofensiva russa está a ser entendida como dupla provocação de Putin”: Enviado especial à Ucrânia sobre ataque desta madrugada

Alfredo Leite, diretor-adjunto do Correio da Manhã, está na região de Odessa e explica como o ataque russo desta madrugada está a ser visto no país. O ataque visou essencialmente posições ucranianas na zona ocidental, mais perto das fronteiras com países da União Europeia.

