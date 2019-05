A carregar o vídeo ...

A Federação Inglesa de Futebol e o selecionador Gareth Southgate pediram hoje contenção e civismo aos adeptos que se desloquem a Portugal para assistir aos jogos da Liga das Nações. A campanha chama-se "Don't Be That Idiot" [Não sejas idiota] e pretende reprimir comportamentos anti-sociais, que têm ocorrido recentemente no futebol inglês. Veja o vídeo.

16:31

O vídeo que pede civismo aos adeptos ingleses na Liga das Nações











