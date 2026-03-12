Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
12 de março de 2026 às 12:30

Dois andares de arranha-céus do Dubai em chamas após serem atingidos por drone

Um edifício residencial de luxo no Dubai, Emirados Árabes Unidos, foi atingido por um drone iraniano, na madrugada desta quinta-feira. Dois andares ficaram danificados, mas não há registo de feridos.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Noite no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h