A carregar o vídeo ...

A Tesla revelou um vídeo que mostrou como funcionam as câmaras do sistema de piloto automático. No vídeo poderá ver como o carro autónomo analisa várias situações pela frente e como determinam o nível de risco que lhe colocam. Veja.

11:33

O que o piloto automático da Tesla vê na estrada













