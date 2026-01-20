Sábado – Pense por si

20 de janeiro de 2026 às 15:20

“O que me importa é salvar vidas”: Trump desvaloriza prémio Nobel da Paz

O presidente dos EUA disse, esta segunda-feira, que não se importa com o prémio Nobel da Paz. Trump afirmou numa carta ao primeiro-ministro norueguês que "já não se sente obrigado a pensar apenas na paz", depois de a Noruega não lhe ter atribuído o reconhecimento.

