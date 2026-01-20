Sábado – Pense por si

20 de janeiro de 2026 às 16:22

Homem deita fogo à estátua de Cristiano Ronaldo no Funchal

PSP da Madeira diz estar "a tentar identificar o autor do crime de dano".

