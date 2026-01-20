Sábado – Pense por si

20 de janeiro de 2026 às 14:44

Cães treinados procuram restos mortais nos comboios após acidente ferroviário em Espanha

Equipas com cães especializados estão a inspecionar as carruagens dos comboios envolvidos no acidente ferroviário em Adamuz, na província de Córdoba. O objetivo é localizar restos mortais e outras evidências que permitam identificar todas as vítimas e avançar com a investigação.

