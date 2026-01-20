Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
20 de janeiro de 2026 às 16:20

“Estava a tremer”: ChongLy foi detido em casa pelo ICE e conta que agentes o retiraram de casa só com roupa interior

Momento da detenção do cidadão norte-americano foi captado em vídeo.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail
Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente