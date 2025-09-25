Sábado – Pense por si

25 de setembro de 2025 às 18:32

“O que humilharam hoje foi a França”: Sarkozy reage à condenação a cinco anos de prisão por financiamento ilegal de campanha

O ex-presidente francês, Nicolas Sarkozy, reagiu após ter sido condenado a cinco anos de prisão por envolvimento num financiamento ilegal de uma campanha eleitoral.

