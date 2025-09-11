Sábado – Pense por si

11 de setembro de 2025 às 17:54

O que é afinal o Bürgerfest? Esta é a explicação de quem sabe

O presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, e a mulher, Elke Büdenbender, explicam o que é o Bürgerfest, que este ano tem Portugal como país convidado.

