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17 de março de 2026 às 09:38

Isaltino Morais acusa câmara da Amadora de "invadir" território de Oeiras e ameaça "fazer uma muralha"

O presidente da Câmara de Oeiras acusou o concelho vizinho da Amadora de estar a "invadir" o seu território. E nas redes sociais Isaltino Morais deixou um aviso: "Ouça-nos, caso contrário temos de entrar aqui com uma escavadora, deitar abaixo esta rotunda e fazer uma muralha ali adiante".

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