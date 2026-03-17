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17 de março de 2026 às 09:30

“Estou muito orgulhoso do que fizemos”: Trump defende ataques norte-americanos contra o Irão

Donald Trump, presidente dos EUA, disse, esta segunda-feira, estar “muito orgulhoso” da ofensiva militar contra o Irão, afirmando que a operação foi realizada “para o mundo inteiro”. O líder norte-americano voltou a defender os ataques realizados pelos EUA e por Israel no âmbito da guerra em curso no Médio Oriente.

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