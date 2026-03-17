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17 de março de 2026 às 08:00

Pelo menos sete feridos em ataque com rockets que atingiu casas no norte de Israel

Pelo menos sete pessoas, incluindo duas adolescentes, ficaram feridas, esta segunda-feira, depois de um ataque com rockets atingir duas casas na cidade de Nahariya, no norte de Israel.

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