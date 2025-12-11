Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
11 de dezembro de 2025 às 18:38

O momento emotivo em que filhos de Shakira sobem ao palco para cantar com a mãe

Shakira foi acompanhada no palco, esta quarta-feira, pelos filhos, Milan e Sasha, para uma apresentação de “Acróstico”, em Buenos Aires, na Argentina.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30