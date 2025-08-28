Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
28 de agosto de 2025 às 20:57

O momento emocionante em que cria de girafa nasce no Badoca Safari Park

Girafa do-norte da subespécie Núbia nasceu do passado dia 11 de julho. Após 15 meses de gestação, a progenitora deu à luz uma única cria que no momento do nascimento, e como é natural na espécie, caiu de uma altura de cerca de 2 metros.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30