Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
27 de julho de 2025 às 17:08

O momento em que um esquilo enfrenta cascavel na Califórnia

Um esquilo foi filmado a desafiar uma cascavel, em San Diego, no sul da Califórnia, EUA, num confronto improvável que durou cerca de 8 minutos. Segundo as autoridades da Reserva Natural de San Diego Bay, o réptil teria devorado outro esquilo, o que pode ter levado o pequeno roedor a tentar proteger o território e os seus companheiros.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)