25 de setembro de 2025 às 22:52Associated Press

O momento em que líder de organização criminosa é capturado no Peru

Erick Moreno, de 33 anos, mais conhecido como “o Monstro”, era líder de uma organização criminosa, especializada em extorsão, foi preso após uma operação conjunta da polícia do Paraguai e do Peu na cidade paraguaia de San Lorenzo.

