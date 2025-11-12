Sábado – Pense por si

12 de novembro de 2025 às 18:50

O momento em que ‘Cryptoqueen’ é detida por fraude milionária no Reino Unido

Zhimin Qian foi condenada a 11 anos e oito meses de prisão por orquestrar um esquema que enganou mais de 128 mil pessoas e levou a que fossem apreendidos mais de 5 mil milhões de euros em Bitcoin, numa das maiores apreensões de criptomoedas da história do Reino Unido.

