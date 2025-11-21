Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
21 de novembro de 2025 às 12:27

O momento em que autorretrato de Frida Kahlo faz história ao ser leiloado por 47,2 milhões de euros

O autorretrato ‘El Sueño (La Cama)’, da pintora mexicana Frida Kahlo, foi leiloado, esta quinta-feira, por 54,7 milhões de dólares (cerca de 47,5 milhões de euros), tornando-se a obra de arte mais cara de sempre da autoria de uma mulher.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)