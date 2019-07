A carregar o vídeo ...

Andrew Suggs decidiu usar a acústica das históricas rochas para abrilhantar uma versão do The Star-Spangled Banner, o hino norte-americano. Veja a atuação do guitarrista que tem recolhido inúmeros elogios.

16:17

O efeito do Grand Canyon no hino dos Estados Unidos Partilhar











Para poder adicionar esta notícia deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site da SÁBADO, efectue o seu registo gratuito.