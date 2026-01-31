Sábado – Pense por si

31 de janeiro de 2026 às 10:36

"O cinto de segurança não estava posto": Carlos Anjos sobre morte de Maycon

Estrela de TV desapareceu a 31 de dezembro e o corpo apareceu uma semana depois. Os resultados da autópsia a Maycon Douglas afastam o cenário de crime. O comentador da CMTV afirma que "o exame aponta para álcool.

