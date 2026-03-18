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18 de março de 2026 às 15:20

IL destaca "preocupação" com "impasse" na reforma da lei laboral ao Presidente da República

Mariana Leitão apresentou disponibilidade para apresentar nomes para os órgãos externos do parlamento, recusando, contudo, fazer "jogos políticos".

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