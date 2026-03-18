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18 de março de 2026 às 16:43

Bruno Faria Lopes: "Estamos no início de um choque energético e de várias matérias-primas"

O jornalista da SÁBADO Bruno Faria Lopes e o embaixador Mário Godinho de Matos estiveram no NOW esta quarta-feira e falaram sobre o conflito no Médio Oriente. O embaixador jubilado defendeu que "vamos ter de estar preparados para uma guerra que vai provavelmente durar mais tempo do que aquilo que estava inicialmente previsto". Bruno Faria Lopes referiu que "estamos no início de um choque energético e de várias matérias-primas".

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