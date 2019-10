A carregar o vídeo ...

A Juve Leo visou esta quarta-feira Frederico Varandas aquando do duelo de andebol entre o Sporting e o Belenenses, questionando a ausência do líder do clube de Alvalade nas bancadas do Pavilhão João Rocha. O vídeo do momento foi partilhado nas redes sociais e alimentou ainda a polémica que se vive no reino dos "leões".

17.10.2019 16:39

O cântico da Juve Leo no jogo de andebol do Sporting: "Onde é que está o Varandas?"











