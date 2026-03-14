Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
14 de março de 2026 às 15:51

Trump: "Nós apoiamos os gays e Irão atira-os de prédios"

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou o Irão de atirar homossexuais de edifícios. Durante uma entrevista ao influencer Jake Paul, Trump afirmou que ter um enorme apoio da comunidade LGBT+.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)