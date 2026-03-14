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14 de março de 2026 às 14:39

Incêndio deflagra nos Emirados Árabes Unidos após interceção de drone

Um incêndio deflagrou no emirado de Fujairah, nos Emirados Árabes Unidos, depois de as defesas aéreas intercetarem um drone. Segundo as autoridades, o fogo terá sido provocado pela queda de destroços após a interceção do aparelho, tendo equipas de emergência sido mobilizadas para controlar as chamas.

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